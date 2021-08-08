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Журова предположила, почему сборную России «засудили» в художественной гимнастике на Олимпиаде-2021

Журова предположила, почему сборную России «засудили» в художественной гимнастике на ОИ
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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о спорном судействе в адрес российских «художниц» на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Сложно говорить о судействе, когда такое случилось с Авериными. Три дня назад было понятно: если этих двух медалей в художественной гимнастике не будет, скорее всего, мы проиграем Великобритании. Это было очевидно. В волейболе и гандболе непонятно, но, если выиграли бы, поспорили бы с Великобританией. Это мои конспиративные соображения, которые были за два дня до окончания Олимпиады. Если была такая цель, то судьи в гимнастике должны были нас поставить на второе место. Вроде и не явно убирают, но командный зачёт мог сыграть здесь злую шутку с нами», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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