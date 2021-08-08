Велогонщик Дмитриев: продолжайте заряжать меня энергией, так и до Австралии можно доехать

Российский велогонщик Денис Дмитриев с сарказмом поблагодарил болельщиков, которые сомневались в его профессионализме.

«Сейчас нужно всё пережить, ничего не хочется, если честно. Основной план – чемпионат мира, хочу выиграть его в кейрине. Дальше пока планов нет. Чемпионат мира в фокусе, а там посмотрим.

На этой Олимпиаде был большой скачок в результатах. Что радует, мы остаёмся на конкурентоспособном уровне. Мое четвёртое место в спринте доказало, что я всё ещё в топ-4 лучших в этом виде. Люди, которые сомневались, что смогу конкурировать на таком уровне, меня только мотивируют. Продолжайте в том же духе думать, заряжать меня энергией, так и до Австралии можно доехать», — цитирует Дмитриева агентство «РИА Новости».