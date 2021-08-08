Мужская сборная Сербии по водному поло выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио

Мужская сборная Сербии по водному поло завоевала золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония), обыграв в финале команду Греции со счётом 13:10 (6:3, 2:4, 2:2, 3:1).

В противостоянии за бронзу сборная Венгрия победила Испанию — 9:5 (3:3, 2:2, 1:0, 3:0).

Это был последний комплект медалей, разыгранный на Олимпиаде в Токио. Победу в медальном зачёте одержала сборная США (39-41-33). На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Сборная России стала пятой, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Торжественная церемония закрытия Олимпиады состоится сегодня, 8 августа. Начало — в 14:00 мск.

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