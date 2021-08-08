Журова: 5-е место России на ОИ — хороший результат, но на Западе будут говорить о провале

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова подвела итоги Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) для сборной России. В медальном зачёте россияне заняли пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
«В медальном зачёте мы могли быть четвёртыми за счёт двух медалей в художественной гимнастике. Конечно, пятое место в нынешней ситуации – неплохо. Тем более с отсутствием лёгкой атлетики. Там было совсем мало спортсменов, а разыгрывалось 48 комплектов. Мы же участвовали буквально в нескольких видах. Все остальные-то полноценно выступали. Для нас пятое место – хороший результат, на Западе же будут говорить о провале, будут пытаться подогреть эту ситуацию. Думаю, они не успокоятся. Хотя Америка стала первой, может, будет поспокойнее. Не будут искать у нашей команды допинг? Это они будут делать всегда», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 8 августа 2021
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