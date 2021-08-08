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В Госдуме призвали не считать катастрофой серебро российских «художниц» на Олимпиаде

В Госдуме призвали не считать катастрофой серебро российских «художниц» на Олимпиаде
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал завоевание сборной России серебра в соревнованиях по художественной гимнастике в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио.

«Обидное и досадное поражение. Мы, к сожалению, так привыкли к золотым медалям, что второе и третье места воспринимаем как катастрофу. Давайте не будем считать второе место в групповом многоборье катастрофой. Конечно, мы ждали от девчонок только золото… Но ничего страшного не произошло. Надо проанализировать работу команды: это ошибки судейства так повлияли на результат или ошибки наших спортсменов? Если это судейские ошибки, то надо обязательно отстаивать интересы сборной.

Мне понравилось выступление президента ОКР Позднякова, который сказал: «Мы были бы согласны, если бы это было два золота». Сейчас они вместе с профессионалами внимательно изучают случившееся: видеоконтент сохранился, поэтому это достаточно легко сделать», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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