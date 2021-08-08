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Ирина Винер-Усманова — о серебре российских гимнасток в многоборье на Олимпиаде в Токио: соревнований не было

Ирина Винер-Усманова — о серебре российских гимнасток в многоборье: соревнований не было
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио. Сборная России завоевала серебро. Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии.

«Соревнований-то не было. С самого начала Россию убрали на два балла вниз. Ну как это? Без потерь, без видимых ошибок. С упражнением «Половецкие пляски», про которое президент FIG Маринари Ватанава говорил, что это — Большой театр. Музыка, которую даже великий Игорь Моисеев замедлял. Мы её не замедлили, мы сделали всё как в оригинале. И чем это кончилось? Таким вот ужасом», — цитирует Винер-Усманову сайт «Матч ТВ».

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