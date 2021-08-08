Гимнастка Дянкова объяснила, как Болгарии удалось выиграть золото в многоборье на ОИ-2020

Болгарская гимнастка Симона Дянкова прокомментировала завоевание золота в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Серебро досталось россиянкам, бронза — итальянкам.

«Победа в квалификации придала нам сил сегодня. Именно поэтому нам удалось победить. Мы постарались сделать то же самое, что и на тренировках. Благодаря этому мы оказались на вершине», — сказала Дянкова на пресс-конференции.

Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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