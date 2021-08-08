Венера Зарипова: Винер всегда говорила, что Ашрам — главная соперница сестёр Авериных

Венера Зарипова, первая знаменитая ученица Ирины Винер, четырёхкратная чемпионка СССР, последние 30 лет проживающая в Израиле, поделилась мыслями о победе представительницы Израиля Линой Ашрам на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

«Судьи-то вроде нейтральные, но они увидели, как собралась Линой. Человеческий фактор тоже играет свою роль. Его никто не может избежать. Россия столько лет лидер в мировой художественной гимнастике!

Я приходила в зал, где Линой занималась. Я могла сказать ей про ошибки, свою точку зрения. Но она воспитанница Лены Копиленко. Лена равнялась на меня, хоть и не была членом сборной СССР или Узбекистана. Нельзя отказываться от первых тренеров. Линой помнит, кто дал ей базу. Всё, что есть у Линой Ашрам сейчас, это заслуга Копиленко и Аелет Зусман. Линой понимает русский. На одном из её первых Гран-при в Москве, я тогда сказала Винер, что Линой пашет, что она работает. И Ирина Александровна посмотрела, заметила её. Она всегда говорила, что Линой — главная соперница для сестёр», — сказала Зарипова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.