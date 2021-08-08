Туомас Саммельвуо оценил выступление мужской сборной России по волейболу на Олимпиаде-2020

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо опубликовал пост, посвящённый выступлению команды на летних Олимпийских играх в Токио. Сборная России дошла до финала, где проиграла Франции со счётом 2:3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15).

«Серебряные призёры Олимпийских игр. Это было удивительное путешествие! К тому же оно получилось непростым, ведь мы почти всё лето провели на карантине, тренируясь, выступая в Лиге наций и, наконец, здесь, в Токио. Мы оставили абсолютно всё на площадке, добились прекрасного результата. Вся команда прикладывала невероятные усилия. В волейболе многое может решить один момент. Олимпиада это отлично продемонстрировала.

Спасибо федерации за чётко спланированную программу. Спасибо игрокам и тренерскому штабу за то, что старались изо всех сил ради сборной", — написал Саммельвуо.

Пост доступен в «инстаграме» Туомаса Самельвуо