Гандболистка сборной Франции прокомментировала победу над Россией в финале Олимпиады-2020

Гандболистка сборной Франции Корали Лассурс прокомментировала победу в финальном матче олимпийского турнира в Токио с командой России со счётом 30:25.

«Россиянки очень сильны. Пять лет назад наши команды также встретились в финале. Мы отдали все силы ради этого титула. Мы сделали это в своём стиле, выложившись по полной. Это был напряжённый матч, но очень красивый. Мы стали олимпийскими чемпионками, это просто сумасшествие.

Мы понимали, что победа близка, но некоторые наши девушки очень суеверны. Они ждали конца матча. На скамейке были смешанные чувства: некоторые говорили, что мы уже победили, а кто-то ждал финального свистка», — сказала Лассурс на пресс-конференции.

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