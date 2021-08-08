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«Чем больше нас будут бить, тем сильнее будем». Валуев раскритиковал судейство на Играх

«Чем больше нас будут бить, тем сильнее будем». Валуев раскритиковал судейство на Играх
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил судейство на Олимпиаде в Токио.

«Больше всего на этой Олимпиаде рад за плавание и стрельбу. Что касается огорчений, я уже его высказал – судейство. Когда спортсмен проигрывает, сколько бы ты на него не возлагал надежд, ты понимаешь, что выигрывает сильнейший. Но когда спортсмену помогают не подняться на ступень пьедестала, которой он достоин – это мощнейшее разочарование.

Никогда нельзя говорить, что нашему спорту всего хватает. Пока человеку чего-то недостаёт, он по своей природе идёт вперёд и начинает деградировать, когда успокаивается и всё его устраивает. Там, где нет борьбы всегда запустение и тлен. Я надеюсь, что из Олимпиады мы вынесем нужные уроки. Чем больше нас будут пытаться бить, тем будем мы сильнее.

Я бы пожелал российскому спорту и тем видам, где показываем или можем показать результат, – чтобы пришло больше ресурсов. В особенности там, где может быть субъективное судейское мнение, где нет чётких критериев по выставлению баллов. В таких видах спорта нужно быть нетерпимыми к неправомерному и неправильному судейству. Нужно начинать, конечно, с себя, выявлять лучших и организовывать вокруг них школы», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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