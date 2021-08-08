Татьяна Тарасова раскритиковала судейство в финале многоборья у гимнасток на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала судейство соревнований по художественной гимнастике в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио. Золото выиграла команда Болгарии. Серебро досталось россиянкам, бронза — итальянкам.



«Для тех, кто занимается серьёзным спортом высших достижений, всё стало понятно после личного многоборья. Я уже вчера думала, что у России будет серебро в командных выступлениях. Соревнования можно было не проводить. Вчера взялись, а сегодня продолжили начатое.



С нашими девочками ведь выступала болгарская спортсменка: Дина опередила её на 7 баллов, а Арина — на 1,5. Если судить по вчерашнему дню, то мы же им не проиграли? Не проиграли. Зато сегодня проиграли. Как такое бывает?» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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