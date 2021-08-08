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Томас Бах: спорт вернулся на главную сцену, вся планета объединилась эмоциями

Томас Бах: спорт вернулся на главную сцену, вся планета объединилась эмоциями
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с речью на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2020 в Токио.

«Уважаемые друзья! В течение 16 дней вы поражали нас спортивными достижениями. Благодаря вашей радости и слезам вы создали магию этих Игр и оставили фантастический след. Вы были быстрее, выше, сильнее. Мы были вместе и едины. Конечно, вы яростно сражались за олимпийскую славу, но мирно сосуществовали в олимпийской деревне. Это послание миру.

Вы вдохновляли нас могуществом спорта. Это было значимо, учитывая множество проблем, с которыми вы столкнулись из-за пандемии. В эти сложные времена вы дарите миру надежду. Впервые с начала пандемии мир объединился. Спорт вернулся на главную сцену. Вся планета объединилась эмоциями. Это дает нам надежду и веру в будущее.

Олимпийские игры в Токио — это игры надежды, единства и мира. Вы — лучшие спортсмены мира, которые сумели осуществить свою олимпийскую мечту. Япония подготовила место для ваших побед. Японский народ может гордиться за ваши достижения. От имени всех спортсменов мы говорим спасибо Японии и Токио. Отдельная благодарность волонтерам. Ваши улыбки согревают наши сердца», — сказал Бах на церемонии закрытия.

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