Олимпийские игры – 2020 в Токио объявлены закрытыми

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об официальном закрытии XXXII летних Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).
В Играх приняло участие 205 национальных олимпийских комитетов. Всего в программе Олимпиады-2020 было представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов медалей. Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены на год, сохранив при этом индексацию «2020». Церемония закрытия Игр, как и большинство соревнований, прошла без зрителей.
Победу в медальном зачёте Олимпиады одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды (в сумме – 71 медаль).
Следующие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже (Франция).
- 8 августа 2021
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