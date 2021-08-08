Хоркина отреагировала на травлю Могучих за снимок с Ласицкене

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала травлю украинской легкоатлетки Ярославы Могучих в социальных сетях. Спортсменка подверглась жёсткой критике за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу.

«Ну, это уже недалёкие люди, кто травит. Мне кажется, в данной ситуации вообще… Как же всегда хочется, чтобы спорт оставался вне политики. Пусть на международных спортивных аренах мы решаем, кто сильнее, кто слабее, кто мастерски выше, кто профессиональнее. Как же не хочется, чтобы спорт смешался с политикой. Ведь у спорта нет границ, есть просто границы человеческих возможностей», – приводит слова Хоркиной «РЕН ТВ».