Виктория Листунова: сёстры Аверины — легенды и без золота ОИ
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16-летняя российская гимнастка Виктория Листунова дала комментарий по поводу сестёр Авериных, которые не сумели завоевать золото на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Конечно, смотрела девочек в «художке». Мне сложно комментировать судейство, объяснить это сложно. Безумно досадно быть не первым. Это неприятно и очень обидно. Желаю девочкам забыть это и двигаться вперёд. Олимпийская золотая медаль — это наивысшая ступень, но легендами можно становиться, побеждая и на других соревнованиях. Арина с Диной как раз такие. Можно тоже стать популярным, добиваясь успехов на чемпионатах мира», — приводит слова Листуновой «Р-спорт».
Напомним, Листунова стала олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике в командном многоборье.
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