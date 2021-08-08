Ласицкене: и представить не могла, что стану причиной такого количества эмоций и слёз

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене поблагодарила всех, причастных к её золотой медали Токио-2020 за помощь и поддержку.

«Пост с большим количеством спасибо.



— Моему тренеру Геннадию Гариковичу Габриляну, без которого ничего бы не было.



— Моему супругу Владасу и нашим родителям за то, что всегда рядом.



— Родной спортивной школе города Прохладного, КБР, ЦСКА и Московской области (Красногорск) за безмерную и постоянную поддержку.



— Эдуарду Безуглову, Филиппу Чубаровскому и Игорю Степанову за профессиональное лечение и реабилитацию.



— Ольге Михайловне Назаровой за дружбу и профессионализм.



— Ирине Анатольевне Приваловой, Алле Глущенко и Михаилу Яковлевичу за доверие и помощь.



Спасибо большое нашим чудесным болельщикам! Я и представить себе не могла, что стану причиной такого количества эмоций и слёз», — написала Ласицкене на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Марии Ласицкене в «Инстаграме».