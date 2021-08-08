Ласицкене: и представить не могла, что стану причиной такого количества эмоций и слёз

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене поблагодарила всех, причастных к её золотой медали Токио-2020 за помощь и поддержку.
«Пост с большим количеством спасибо.
— Моему тренеру Геннадию Гариковичу Габриляну, без которого ничего бы не было.
— Моему супругу Владасу и нашим родителям за то, что всегда рядом.
— Родной спортивной школе города Прохладного, КБР, ЦСКА и Московской области (Красногорск) за безмерную и постоянную поддержку.
— Эдуарду Безуглову, Филиппу Чубаровскому и Игорю Степанову за профессиональное лечение и реабилитацию.
— Ольге Михайловне Назаровой за дружбу и профессионализм.
— Ирине Анатольевне Приваловой, Алле Глущенко и Михаилу Яковлевичу за доверие и помощь.
Спасибо большое нашим чудесным болельщикам! Я и представить себе не могла, что стану причиной такого количества эмоций и слёз», — написала Ласицкене на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Марии Ласицкене в «Инстаграме».
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