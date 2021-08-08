Утяшева объяснила комментарий о «вырванной» у Авериной победе

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева объяснила свои слова о том, что израильская спортсменка Линой Ашрам «вырвала победу» у россиянки Дины Авериной в личном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Комментируя судейский скандал, лишивший Аверину золота, Утяшева написала: «Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конёк… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду».
На комментарий Утяшевой отреагировала олимпийская чемпионка Алина Кабаева. «Она не «вырвала победу», просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали. А Ашрам честно боролась и делала своё дело так, как она умеет», — сказала известная спортсменка.
Фото: instagram.com/liasanutiasheva
«Вырвала? Не дрогнув? С такой потерей предмета?! Это незаслуженная победа! И позор судьям», — написала в комментариях к посту Утяшевой бывший депутат Госдумы, актриса, мастер спорта по художественной гимнастике Мария Кожевникова.
Утяшевой пришлось объяснить свою позицию. «У меня претензии не к гимнасткам, а к судьям! Я против того, чтобы за счёт судеб спортсменов разбирались в политике. Девочки все достойные, все старались. А умалять достоинства конкурента – это не по-спортивному», — написала в ответ гимнастка.
- 8 августа 2021
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