Кабаева: Утяшева не имеет права комментировать позорное судейство в отношении нашей на ОИ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева критически высказалась о словах Ляйсан Утяшевой, которая ранее заявила, что израильская спортсменка Линой Ашрам «вырвала победу» у российских гимнасток (Дины и Арины Авериной).

«Я обычно стараюсь не высказываться по поводу чьих бы то ни было комментариев, но здесь всё-таки особый случай. И дело даже не в патриотизме, хотя это важно, а в профессионализме. Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Не лишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение её золотой медали Утяшева ни имеет никакого права.

Что касается Ашрам, вся наша спортивная семья относится к ней с большим уважением. Она к этому скандалу не имеет никакого отношения, она не «вырвала победу», просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали. А Ашрам честно боролась и делала своё дело так, как она умеет», — цитирует Кабаеву «Спорт-экспресс».

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