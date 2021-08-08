Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

«Я просто хотела бежать». Кристина Тимановская объяснила смысл своего послания

«Я просто хотела бежать». Кристина Тимановская объяснила смысл своего послания
Комментарии

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в своём «инстаграме» объяснила смысл высказывания «Я просто хотела бежать».

«На пресс-конфренции у меня спросили, не означает ли это послание то, что я хотела от кого-то убежать. Нет, я не хочу бежать от кого-то.

Смысл этого послания в том, что я просто хотела пробежать на Олимпийских играх. Это всегда было моей мечтой, и я верю, что она осуществится.

Вчера стартовал благотворительный Марафон Свободы, который запустил Фонд спортивной солидарности. 10 дней участники #MARATHONFORFREEDOM будут бежать в поддержку врачей, журналистов, артистов, студентов, рабочих, политзаключенных, наших мам и пап, бабушек и дедушек, друзей и соседей. Я пробегу символические 2334 метра в значимую дату — 9 августа — за Новую Беларусь. И я приглашаю вас поддержать эту важную инициативу и пробежать километры свободы вместе со мной!», — написала Тимановская в «инстаграме».

Пост полностью доступен в «инстаграме» Тимановской.

Новость по теме
Кристина Тимановская: я не предавала Беларусь и надеюсь, что смогу вернуться
Новость по теме
Кристина Тимановская: Польша навсегда в моём сердечке, как и лёгкая атлетика
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021