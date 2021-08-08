«Белое золото». Гандболистка Владлена Бобровникова — о серебре Олимпиады — 2020

Российская гандболистка Владлена Бобровникова подвела итоги выступления национальной команды на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Россиянки стали серебряными призёрами, уступив в финале сборной Франции.
«У нас серебро… выстраданное, тяжёлое. Кто -то скажет «всего лишь», а вы не представляете, что за этим серебром стоит… Месяцы на противовоспалительных, слёзы по вечерам, после второй игры нас вообще отправляли домой и говорили, что мы не выйдем из группы!
С девчонками мы решили что это «белое золото». Горжусь безумно всей моей командой.
Спасибо отдельно моему Фе. Только мы вдвоём знаем, какой тяжёлый путь мы прошли вместе. Каждодневные звонки, твоя поддержка, я бы не смогла без тебя!
Мамуличка, моя дорогая, наша самая лучшая бабушка! Спасибо за твою поддержку, и что вы с Фе столько времени были одни с Арюшей!
P. S. Я жду момента, когда надену на мою доченьку эту медальку!» — написала Бобровникова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Владлены Бобровниковой в «Инстаграме».
- 8 августа 2021
-
23:40
-
23:33
-
23:11
-
22:14
-
22:13
-
21:48
-
21:36
-
21:22
-
20:54
-
20:41
-
20:09
-
20:07
-
19:37
-
19:30
-
19:20
-
19:14
-
19:00
-
18:55
-
18:48
-
18:36
-
18:09
-
17:58
-
17:50
-
17:24
-
17:16
-
16:57
-
16:36
-
16:35
-
16:25
-
16:18
-
16:09
-
16:08
-
15:51
-
15:34
-
15:32