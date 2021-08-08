«Белое золото». Гандболистка Владлена Бобровникова — о серебре Олимпиады — 2020

Российская гандболистка Владлена Бобровникова подвела итоги выступления национальной команды на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Россиянки стали серебряными призёрами, уступив в финале сборной Франции.

«У нас серебро… выстраданное, тяжёлое. Кто -то скажет «всего лишь», а вы не представляете, что за этим серебром стоит… Месяцы на противовоспалительных, слёзы по вечерам, после второй игры нас вообще отправляли домой и говорили, что мы не выйдем из группы!



С девчонками мы решили что это «белое золото». Горжусь безумно всей моей командой.



Спасибо отдельно моему Фе. Только мы вдвоём знаем, какой тяжёлый путь мы прошли вместе. Каждодневные звонки, твоя поддержка, я бы не смогла без тебя!



Мамуличка, моя дорогая, наша самая лучшая бабушка! Спасибо за твою поддержку, и что вы с Фе столько времени были одни с Арюшей!



P. S. Я жду момента, когда надену на мою доченьку эту медальку!» — написала Бобровникова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Владлены Бобровниковой в «Инстаграме».