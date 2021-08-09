Украинский каратист: в фото Могучих с Ласицкене нет измены

Украинский каратист Станислав Горуна отреагировал на травлю своей соотечественницы Ярославы Могучих, которая после завоевания бронзы на Олимпиаде-2020 сфотографировалась с чемпионкой из России Марией Ласицкене.
«Спорт вне политики. Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни.
Отстаньте от спортсменов с вашей политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом – это его часть. Пьедестал – это уникальное и исключительное место уважения, которое лишь на момент сводит вместе нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше.
В фото Могучих с Ласицкене нет измены. В этот короткий момент через признание друг друга как равных зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения.
Нет предательства в поздравлениях Никольченко и Верняева к своим оппонентам в спорте. Их свёл спорт, жизнь. Люди подружились за счёт конкуренции и одинаково тяжелой работы над собой, из-за уважения к труду друг друга. Какое это имеет отношение к международной политике?
Грузите спортсмена за его политические проявления, но не за личные отношения, которые сформировались на основании далёких от политики вещей. Олимпиада – это квинтэссенция спорта. Олимпиада – это о дружбе, объединении и уважении, независимо ни от чего. Олимпиада доказывает однозначно, что спорт вне политики. На Олимпиаде есть спортивный дух и здоровая конкуренция. И ещё немного бизнеса.
В ваших негативно критикующих комментариях гораздо больше измены. Вместо того, чтобы оставить фотографию только фотографией, именно вы даете выдуманному предательству реальную жизнь.
Если спорт – это политика, то и образование – политика, инженерия – политика, медицина – политика, искусство – политика. Вся наша жизнь с таким подходом – политика. Идиотская подмена понятий. Оставьте политику государственным деятелям, и не вплетайте её во всё подряд», – написал Горуна на своей странице в «Фейсбуке».
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