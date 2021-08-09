Президент Израиля призвал Линой Ашрам не реагировать на протесты россиян

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к гимнастке Линой Ашрам после победы на Олимпийских играх в Токио.

«Не принимай близко к сердцу никаких возражений и протестов. Мы гордимся тобой! Когда мы увидели, как ты плачешь, стоя на пьедестале, как поднимают израильский флаг, увидели твою золотую медаль и услышали гимн Израиля. – мы все были растроганы до слёз!» — приводит слова Герцога Israelhayom.co.il

Напомним, золото в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020 сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.

При этом российская сторона осталась недовольна судейскими оценками. Российские тренеры подавали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра баллов. Судьи его отклонили. После этого Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.