Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

В Израиле 85 процентов ставок сделали на победу Ашрам. Явным фаворитом была Аверина

В Израиле 85 процентов ставок сделали на победу Ашрам. Явным фаворитом была Аверина
Комментарии

В Израиле более 85 процентов ставок было сделано на победу гимнастки Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио, сообщает Walla.co.il.

На её триумф на турнире предлагался коэффициент 5 — 6.5. При этом явным фаворитом Олимпиады среди букмекеров считалась россиянка Дина Аверина, на чью победу в среднем предлагали коэффициент 1.32.

В итоге Ашрам завоевала золотую медаль в личном многоборье на Играх в Токио. Россиянка Дина Аверина заняла второе место. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.

Российская сторона осталась недовольна судейскими оценками. Российские тренеры подавали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра баллов. Судьи его отклонили.

Соперница Кабаевой и опытная украинка. Кто засудил российских гимнасток на Олимпиаде Соперница Кабаевой и опытная украинка. Кто засудил российских гимнасток на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021