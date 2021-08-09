В Израиле 85 процентов ставок сделали на победу Ашрам. Явным фаворитом была Аверина

В Израиле более 85 процентов ставок было сделано на победу гимнастки Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио, сообщает Walla.co.il.

На её триумф на турнире предлагался коэффициент 5 — 6.5. При этом явным фаворитом Олимпиады среди букмекеров считалась россиянка Дина Аверина, на чью победу в среднем предлагали коэффициент 1.32.

В итоге Ашрам завоевала золотую медаль в личном многоборье на Играх в Токио. Россиянка Дина Аверина заняла второе место. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.

Российская сторона осталась недовольна судейскими оценками. Российские тренеры подавали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра баллов. Судьи его отклонили.