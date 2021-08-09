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Россия продолжит выступления под флагом ОКР и с музыкой Чайковского на ОИ-2022

Россия продолжит выступления под флагом ОКР и с музыкой Чайковского на ОИ-2022
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что наши спортсмены продолжат выступления под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», — цитирует Позднякова «РИА Новости».

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет попали Олимпиада и чемпионаты мира. РУСАДА также решило не подавать апелляцию на вердикт CAS.

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