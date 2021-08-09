Россия продолжит выступления под флагом ОКР и с музыкой Чайковского на ОИ-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что наши спортсмены продолжат выступления под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», — цитирует Позднякова «РИА Новости».
Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет попали Олимпиада и чемпионаты мира. РУСАДА также решило не подавать апелляцию на вердикт CAS.
- 9 августа 2021
-
08:46
-
08:30
-
08:22
-
08:09
-
07:57
-
07:49
-
05:23
-
04:52
-
03:54
-
02:34
-
02:13
-
01:38
-
00:45
-
00:28
- 8 августа 2021
-
23:58
-
23:47
-
23:40
-
23:33
-
23:11
-
22:14
-
22:13
-
21:48
-
21:36
-
21:22
-
20:54
-
20:41
-
20:09
-
20:07
-
19:37
-
19:30
-
19:20
-
19:14
-
19:00
-
18:55
-
18:48