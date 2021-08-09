Оксана Баюл о скандале в гимнастике на ОИ: у Медведевой и Загитовой была такая же ситуация

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл отреагировала на скандал вокруг результатов индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Золото неожиданно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро.
«Не понимаю, в чём скандал? Спортсмен вышел, сделал своё, ему выставили оценку. Вспомните мою Олимпиаду-1994. В 2018-м, когда Медведева и Загитова соревновались, была такая же ситуация. Медведева выиграла произвольную, но этого не хватило до золота. Да, я больше болела за Медведеву...» — написала Баюл в своём «инстаграме».
Победу в медальном зачёте Олимпиады в Токио одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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