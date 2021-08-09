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Светлана Ромашина: слёзы покатились, ведь это были финальные Олимпийские игры для меня

Светлана Ромашина: слёзы покатились, ведь это были финальные Олимпийские игры для меня
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Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина подвела итог выступления на Олимпиаде в Токио и рассказала о планах на будущее.

«Вот и всё! Мои четвёртые Олимпийские игры подошли к концу. Я очень ждала момента, когда погаснет огонь этих соревнований. Слёзы покатились, ведь я знаю, что эти игры финальные для меня в качестве спортсмена. Можно шутить про Париж сколько угодно, но реальность такова! Никаких дальнейших планов, касаемых следующего года, я не строю – сейчас время отдыхать.

Мне очень приятно получать от вас огромное количество сообщений о поездке в Париж. Но всё же понимаю, что это был финал, и самые невероятные эмоции на закрытии в Токио!» — написала Ромашина в своём «инстаграме».

На Играх в Токио Ромашина завоевала золото в соревнованиях дуэтов и групп.

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