Светлана Ромашина: слёзы покатились, ведь это были финальные Олимпийские игры для меня

Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина подвела итог выступления на Олимпиаде в Токио и рассказала о планах на будущее.
«Вот и всё! Мои четвёртые Олимпийские игры подошли к концу. Я очень ждала момента, когда погаснет огонь этих соревнований. Слёзы покатились, ведь я знаю, что эти игры финальные для меня в качестве спортсмена. Можно шутить про Париж сколько угодно, но реальность такова! Никаких дальнейших планов, касаемых следующего года, я не строю – сейчас время отдыхать.
Мне очень приятно получать от вас огромное количество сообщений о поездке в Париж. Но всё же понимаю, что это был финал, и самые невероятные эмоции на закрытии в Токио!» — написала Ромашина в своём «инстаграме».
На Играх в Токио Ромашина завоевала золото в соревнованиях дуэтов и групп.
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