Тренер гимнастки Линой Ашрам отреагировала на жалобы России на судейство

Айелет Зуссман, тренер израильской гимнастки Линой Ашрам, ответила на вопрос о жалобах сборной России на судейство в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Ашрам неожиданно выиграла золото. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, а её сестра Арина стала четвёртой.
«Жалобы России на судейство? Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки — одни из главных наших соперниц в мире, но, что касается Линой, это были её лучшие соревнования в карьере. Я всегда знала, что она получит ту медаль, которую хочет. Это Линой Ашрам. Она знает, как делать правильные вещи в нужное время», — приводит слова тренера The Jerulasem Post.
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