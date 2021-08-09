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Алексей Немов высказался о результате России на Олимпиаде в Токио

Алексей Немов высказался о результате России на Олимпиаде в Токио
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о результате сборной России на Играх-2020 в Токио (Япония).

«Олимпийские игры завершились!!! Как всегда в них было всё: яркие победы, слёзы радости и слёзы печали, неожиданные открытия, эмоции. Кто-то сейчас будет считать медали, подводить итоги, анализировать выступления… А я хочу, чтобы сегодня мы все подумали о том, какой труд стоит за каждой из этих медалей. Сколько сил, терпения, нервов вложено. Сколько бесконечных часов отдано тренировкам. Не важно сегодня, сколько медалей завоёвано. Важно, что каждая завоёвана честным трудом. Каждая из этих медалей бесценна», — написал бывший гимнаст в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Алексея Немова.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Россия завоевала 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых, расположившись на пятом месте медального зачёта.

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