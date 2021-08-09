Дина Аверина — о Винер-Усмановой: она сравнила нашу ситуацию с тем, как засудили Немова

Россиянка Дина Аверина рассказала, что Ирина Винер-Усманова сравнила судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио с ситуацией с заниженными оценками Алексею Немову на Олимпийских играх — 2004.

«Ирина Александровна Винер-Усманова первой поддержала нас после выступления. И сравнила это с тем, как засудили Алексея Немова. Мы стараемся посмотреть, прочитать всё, что российские болельщики нам пишут, и ответить каждому на слова поддержки», — приводит слова Авериной ТАСС.

На Олимпиаде в Афинах в 2004 году за своё выступление на перекладине Немов получил от судей 9,725 балла. После этого трибуны долгое время освистывали оценку судей, которые в конечном итоге поменяли решение и повысили общий балл Алексея.