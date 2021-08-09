Илья Авербух: жаль, что теперь и Олимпиада стала инструментом политической борьбы

Хореограф Илья Авербух подвёл итоги Олимпийских игр — 2020 в Токио.
«Очень жаль, что теперь и Олимпиада стала инструментом политической борьбы. Наши сердца с каждым из спортсменов, с кем поступили несправедливо, с каждым, кто услышал в свой адрес «Вас здесь быть не должно!» Надеюсь, что Олимпийские игры не превратятся в Евровидение, где мы будем видеть судейство, в котором важнее из какой ты страны, а не какой ты спортсмен.
Мы россияне! И нас ничто не может сломить. Мы даже под Чайковского вместо Гимна России будем гордо стоять на пьедестале. Я присоединяюсь к челленджу в поддержку нашей сборной! Олимпийские игры закончились! Позор судейства остался! А нас ждут новые победы!
Горжусь каждым, кто выходил и отстаивал честь страны. Ребята, вы все большие молодцы!» — написал Авербух в своём «инстаграме».
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