Украинская судья объяснила, почему Линой Ашрам заслуженно победила на ОИ-2020

Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная объяснила, почему израильтянка Линой Ашрам залуженно выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в Токио, опередив Дину Аверину в личном многоборье.

«Честно говоря, всё решила именно трудность тела. Преимущество Линой Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли победить эту разницу даже за счёт более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом. А эта разница произошла именно в том, что Линой сделала другие, более сложные повороты», — сказала Виноградная на видео, опубликованном в «сториз» украинской гимнастки Анны Ризатдиновой.

Победу в медальном зачёте Олимпийских игр одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.