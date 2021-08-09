Министр спорта Украины назвал самое болезненное для страны поражение на Олимпиаде-2020

Министр по делам молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт оценил выступление команды на Олимпиаде в Токио.



«19 медалей — это реально большой успех Украины на Олимпийских играх. Мы тяжело начинали Олимпиаду, видели, какое давление было на наших спортсменов, когда гранды наши не получали медалей. Затем наши спортсмены начали выигрывать, побеждать. Бронза — большая награда на Олимпиаде.



Да, нам не повезло завоевать больше золотых медалей. Болезненное поражение для всех нас, для всей Украины — поражение Александра Хижняка. Мы 100 процентов ждали от него золото, всё к этому шло. Я был на его полуфинале, очень сложный бой. Он победил, это, как говорили, был золотой бой за первое место. Мы понимали, что он будет чемпионом, потому что бразилец был ему под силу. Но так случилось. Но надо смотреть, что 19 наград, 19 медалей мы получили. Мы в топ-20 по количеству медалей, мы заняли 16-е место в зачёте всех стран. 206 участников Олимпиады, мы — 16-е по медалям. Я считаю, что это успех», — цитирует Гутцайта УНН.

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