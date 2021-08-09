Мэр Днепра отреагировал на травлю украинки Ярославы Могучих за фото с Марией Ласицкене

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на травлю украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Россиянка завоевала золото в прыжках в высоту, украинка — бронзу.
«Ты — молодая, красивая, светлая девочка. Улыбчивая и скромная. Ты не просто талант, ты — надежда не только украинского, а всего мирового спорта. Тебе 19 лет. Перед тобой могут быть открыты все дороги. С твоей внешностью, харизмой и характером. Но ты предпочитаешь тяжёлый, изнурительный, разрушительный для здоровья путь спортсмена. Ты выигрываешь олимпийскую медаль.Тебя переполняют невероятные эмоции. Тебя — 19-летнюю девчонку, совсем ребёнка, юную, бестолковую, совсем не видящую никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками. Ты делаешь фотографию. Может, даже не понимая в тот момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки.
И тебя начинают травить. Тысячи диванных «патриотов», сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты. Озлобленных, пустых, бессмысленных. Борющихся за свободу и независимость, как правило, словами, а не делами. Людей, которые замечают соринку в чужом глазу, но не видят бревна в собственном.
Ярослава, девочка наша, твой родной город никому не даст тебя в обиду. Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на мою Марину — руководителя федерации лёгкой атлетики, вырастившей такую звезду. Нет, не так. Звезду. Именно с большой буквы.
Любим тебя. Днепр гордится тобой. И запомни в свои 19 лет одну простую истину. На дураков не обижаются», — написал Филатов в своём «фейсбуке».
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- 9 августа 2021
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