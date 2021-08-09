Украинец Горуна о фото Могучих с Ласицкене: поздравление соперника — проявление уважения

Украинский каратист Станислав Горуна вновь прокомментировал ситуацию со своей соотечественницей Ярославой Могучих. Ранее на её фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене негативно отреагировали в социальных сетях, а министерство обороны Украины пообещало провести с Могучих беседу.
«Своим постом захотелось остановить поток негатива, который перешёл к 19-летней Ярославе Могучих. Я вообще справился, потому что весь негатив перешёл на меня. Задача выполнена. А теперь попробуем нормально говорить.
Есть спорт как сфера функций государства, есть спорт как деятельность спортсменов и тренеров. Для меня — это тренажёрный зал, технические и тактические задания, физические кондиции, подготовка и выезд на соревнования, тренировочные встречи, спарринги, питание, взвешивания, выступления, победы. Я отдаю себя и свои силы этому процессу. Уверен, что и 19-летняя Ярослава Могучих тоже. У неё нет намерения политически повлиять на свою страну с помощью спорта.
Поздравление на пьедестале соперников/противников — привычный ритуал во всех видах спорта во всех странах. Это традиционное проявление уважения.
Вообще-то я вёл именно к этому, но большинство только увидели заголовок «Спорт вне политики» и стали интерпретировать мои слова по своим предпочтениям.
Международная арена — последствия сложной повседневной работы спортсмена. И поведение спортсмена на международной арене тоже регулируется. Особенно, когда спортсмен представляет родную страну, он должен вежливо и правильно вести себя в отношении других спортсменов и тренеров.
Ярослава Могучих сделала всё, как должна была. Игнорирование других спортсменов на подиуме можно было бы расценивать, как недостойное поведение.
Осознаю всю сложность и горечь последних 8 лет. Не хотелось пренебрегать жертвами наших спортсменов! Я благодарен им за то, что они умеют заниматься любимым делом, а также приносят пользу и победы нашему государству», — написал спортсмен на своей странице в «Фейсбуке».
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