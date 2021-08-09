Татьяна Тарасова ответила украинской судье, объявившей победу Ашрам заслуженной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова украинской судьи, которая оправдала победу израильтянки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Мы за день до соревнований в квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная? Наши девочки тогда выиграли у неё. Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами. Не буду говорить, на что это похоже. За такой результат надо спрашивать у судей. Тренерам просто не хочется работать после таких безобразных и нечестных соревнований», — приводит слова Тарасовой газета «Спорт-экспресс».
Напомним, чемпионкой в индивидуальном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина завоевала серебро. На соревнованиях разгорелся судейский скандал: многие участницы подавали протесты после каждого упражнения, некоторые из которых удовлетворялись.
Украинская судья Лидия Виноградная считает, что оценки объективны, так как Ашрам прибавила в трудности тела, выполнив более сложные повороты.
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