Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Татьяна Тарасова ответила украинской судье, объявившей победу Ашрам заслуженной

Татьяна Тарасова ответила украинской судье, объявившей победу Ашрам заслуженной
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова украинской судьи, которая оправдала победу израильтянки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Мы за день до соревнований в квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная? Наши девочки тогда выиграли у неё. Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами. Не буду говорить, на что это похоже. За такой результат надо спрашивать у судей. Тренерам просто не хочется работать после таких безобразных и нечестных соревнований», — приводит слова Тарасовой газета «Спорт-экспресс».

Напомним, чемпионкой в индивидуальном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина завоевала серебро. На соревнованиях разгорелся судейский скандал: многие участницы подавали протесты после каждого упражнения, некоторые из которых удовлетворялись.

Украинская судья Лидия Виноградная считает, что оценки объективны, так как Ашрам прибавила в трудности тела, выполнив более сложные повороты.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Новость по теме
Украинская судья объяснила, почему Линой Ашрам заслуженно победила на ОИ-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021