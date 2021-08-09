Знаменитая болгарская гимнастка и тренер: золото ОИ заслужила Аверина, а не Ашрам

Прославленная болгарская гимнастка и тренер Нешка Робева заявила, что звание олимпийской чемпионки на Играх-2020 в Токио в личном многоборье заслужила Дина Аверина, а не израильтянка Линой Ашрам.

«Сегодняшняя ситуация на олимпийском гимнастическом помосте — самая грозная сторона нашего красивого вида спорта. К сожалению, нынешние правила таковы, что итоги соревнований зависят исключительно от сложности упражнений, и даже потеря предмета, как было в упражнении с лентой у представительницы Израиля Линой Ашрам, теоретически может быть компенсирована более высокой сложностью упражнения.

Не может быть спорта, итоги состязаний в котором вызывают серьёзные сомнения. Я обсуждала сегодняшнюю ситуацию с коллегами, и мы пришли к выводу, что звание олимпийской чемпионки заслужила Аверина, а не Ашрам. Жалко и обидно, что так получилось на Олимпиаде», — приводит слова Робевой «Р-спорт».

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