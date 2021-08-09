Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с украинкой, оставшейся на Олимпиаде без тренера

Украинский борец и депутат Жан Беленюк, завоевавший единственное золото страны на Олимпиаде в Токио, прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Мариной Килипкой. Украинская прыгунья с шестом, занявшая в Токио пятое место, после соревнований расплакалась в прямом эфире и сказала, что её тренеру не разрешили прибыть на Олимпиаду.

«Почему здесь нету тренера, я так ни от кого и не услышала. Меня кормили завтраками, но в итоге моего тренера на Олимпиаде нет. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. Мне никто ничего не объяснил», — сказала Килипко.

Беленюк в своём «фейсбуке» заявил: «Все уже слышали о проблеме с отсутствием тренера у нашей прыгуньи с шестом Марины Килипко, которая заняла пятое место — лучший результат Украины на Олимпиадах. Я говорил с Мариной, и суть проблемы очень проста. Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам с вопросом о включении в делегацию её тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера.

Мне известно об установлении ограничения числа тренеров на команду, и я сам имел определённые сложности на Олимпиаде из-за этого. Но в то же время достаточно большое число функционеров поехали на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько сотрудников министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио».

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Новость по теме Украинская легкоатлетка расплакалась в прямом эфире из-за отсутствия тренера на Олимпиаде