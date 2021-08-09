Каратистка Чернышева, снявшаяся с ОИ-2020 из-за коронавируса, рассказала о самоизоляции

Российская каратистка Анна Чернышева, единственная представительница страны в этом виде программы Олимпиады-2020, снявшаяся с соревнований из-за коронавируса, рассказала об условиях изоляции в Токио.

«Мы прилетели, сдали тест, мой оказался положительным. Дальше меня повезли в Олимпийскую деревню. Там посадили в специальную комнату, взяли ПЦР-тест, и я ещё часа три ждала результатов. Итог – точно положительный.

Сидишь в комнате в гостинице. Можно из номера выходить только за едой три раза в день. Достаточно скромный рациончик. Два раза в день проходят замеры пульса, температуры, сатурации.

Немного режим нарушаю. Если из комнаты выйти, то у нас длинный коридор. Я по нему бегаю. Вообще выходить нельзя, но мне замечания пока не делают», — приводит слова российской спортсменки «Матч ТВ».

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