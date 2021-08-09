Валуев: слова Познера некорректны. Никакой государственной поддержки допинга в России нет

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил на слова Владимира Познера о том, что Россия заслуживает наказания за допинговые скандалы на Олимпийских играх.

«Российская Федерация не может быть столько мощно преследуема, потому что есть уже определённое юридическое заключение, что те обвинения, которые в наш адрес звучали вначале, не являются правдой. Следовательно, наша российская сборная чрезмерно преследовалась на основании всего лишь голословных утверждений. Наказания российских спортсменов, уличённых в применении допинга, вполне оправданы. Они относятся ко всем, не только к россиянам. Но преследование всей команды — это уже политика», — приводит слова Валуева «Говорит Москва».