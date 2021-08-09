Украинский депутат, взявший золото в Токио, заступился за подвергшуюся травле Могучих

Жан Беленюк, олимпийский чемпион Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе и по совместительству украинский депутат, поддержал легкоатлетку Ярославу Могучих, подвергшуюся травле на родине из-за совместных снимков с соперницей Марией Ласицкене. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, а Могучих — бронзу.

«Во-первых, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что Ярослава Могучих является патриотом Украины. Она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребёнка, которому 19 лет, я однозначно против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определённые разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов. Думаю, что проблема заключается именно в этом.

Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призёром и находишься в состоянии эйфории. Она искренне обняла конкурентку, с которой они соревновались», — приводит слова Беленюка сайт телеканала «Наш».