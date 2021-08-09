Линой Ашрам: выступление Дины Авериной было одним из самых стрессовых моментов для меня

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золото в финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио (Япония), поделилась эмоциями от выступления. Серебро досталось россиянке Дине Авериной. Российская сторона выразила недовольство судейством.

«Когда я стояла на пьедестале и играл гимн, то просто начала плакать. Это один из моментов, который я запомню на всю жизнь. Я исполнила мечту — выиграла Олимпиаду. Мне казалось, что это лишь мои мечты, но я была там и пережила всё это событие, это было захватывающе.

Когда победа решалась во время последнего упражнения Дины Авериной, это был один из самых драматичных и стрессовых моментов, которые у меня были. Я совсем не расслаблялась. Обняла своего тренера, Айелет Зуссман, и молилась, чтобы всё было хорошо. Думала так: «Хорошо, что я сделала всё, что могла, и это было одно из лучших соревнований, на которых я выступала». Я была уверена, что всё будет хорошо», — приводит слова Ашрам Оlympics.sport5.co.il.