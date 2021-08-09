Арбитры, присудившие золото гимнастке Линой Ашрам, закрыли аккаунты в соцсетях из-за угроз

Судьи, работавшие на скандальном финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио (Япония), были вынуждены закрыть свои страницы в социальных сетях из-за угроз, сообщает ONE. Имена арбитров опубликовал Олимпийский комитет России в своём «твиттере».

«Наталья Ерёмина (Украина), Ева Симон Серрано (Франция), Ариэль Миланесио (Аргентина), Ориан Сутер (Швейцария). Мы не вправе давать оценки работе арбитров. Мы не эксперты. Мы обычные люди, которые искренне болеем за своих. И готовы признать честную победу соперника», — говорилось в сообщении.

Золото в многоборье выиграла израильская гимнастка Линой Ашрам. Серебро завоевала россиянка Дина Аверина. Российская сторона выразила недовольство судейством.

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