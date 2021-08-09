Вайцеховская: ситуация с критикой Могучих за фото с Ласицкене абсурдна

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Могучих, подвергшейся травле на родине из-за совместных снимков с соперницей Марией Ласицкене. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих — бронзу.

«Из разряда человеческой злобы — ситуация с украинской прыгуньей в высоту Ярославой Могучих, которая «посмела» сфотографироваться с великой чемпионкой не из той страны. Не правда ли, абсурд: на фоне выстраданной миром Олимпиады, на фоне грандиозного события, реально объединившего мир, пусть только на десять дней, тяжёлого для всего человечества года, на фоне грандиозного для дебютантки олимпийского успеха, наконец, перед ней начинают размахивать карающим мечом.

История удивительна ещё и потому, что спорт во все времена был средством объединить нацию, пробудить в людях чувство гордости за страну, причём это становится особенно очевидно, когда страна переживает сложный период. Атлет, сражающийся на Играх за медаль, способен в этом плане сделать гораздо больше, чем десяток-другой политиков и дипломатов. И ведь даже в голову никому не приходит, что совершенно невозможно вырастить чемпиона из человека, вынужденного постоянно бояться собственных поступков. Да, его можно запугать, прижать, наказать, наконец. Но это едва ли не самый короткий шаг к убийству собственной нации», — приводит слова Вайцеховской RT.