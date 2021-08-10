Российский волейболист Яковлев рассказал о встрече с болельщиками после прилёта из Токио

Центральный блокирующий сборной России по волейболу Иван Яковлев подвёл итоги выступления на Олимпиаде в Токио.

«Пришло, наконец, осознание того, что мы сделали. Всё-таки завоевали серебро, и у нас теперь есть олимпийские медали. Сейчас, конечно, эмоций меньше осталось, потому что сутки были в пути, хочется поспать побольше.

Нас встретили шикарно, что в Москве, что в Петербурге. В Москву мы прилетели, нас посадили в автобусы и с сопровождением везли на Красную площадь. По всему пути скандировали «Россия», махали флагами. Был концерт на Красной площади и после этого мы разъехались по аэропортам. Я в Петербург прилетел, остальные парни по своим городам. Тут хорошая встреча, «Питерский Прайд» (болельщики «Зенита». Прим. «Чемпионата») приехал, многие болельщики и люди, которые просто любят волейбол. Это очень приятно.



Меня встречают родители? Это, конечно, самое приятное из того, что может быть. Родители – те люди, которые всегда рады, всегда любят, независимо от того, какой результат. Даже если результат плохой, они всегда тебя любят и поддержат.

Серебро с золотым опылением? Наверное, согласен с этим, но пока тяжело делать какой-то анализ. В целом, чувствовалась атмосфера праздника от Олимпиады. Это соревнования, которые не похожи ни на одни другие. Тяжело описать одними словами или предложениями, это целая отдельная жизнь, которая длится на протяжении трёх недель, когда ты находишься в олимпийской деревне со всеми спортсменами со всех стран мира в тесном контакте. Я бы назвал это некой сказкой и спортивным праздником.

Была ли возможность отметить медали? Естественно. Мы ещё два дня были в Токио, улетели после закрытия Олимпиады. Конечно, собирались командой, отмечали эти медали. Говорят, кровати неудобные? Кто приехал туда за комфортом, наверное, и говорит, что неудобно. А кто приехал за медалями и за самой Олимпиадой, естественно, на это не обращается внимание», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Российские волейболисты стали серебряными призёрами Олимпийских игр – 2020 в Токио. В финальном матче подопечные Туомаса Саммельвуо проиграли сборной Франции.