Соловьёв предложил украинке Могучих переехать в Россию из-за травли за фото с Ласицкене

Известный телеведущий Владимир Соловьёв высказался о травле украинской прыгуньи в высоту Ярославы Могучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

На Украине сейчас может быть всё что угодно. На уровне личной травли уже началось. Но она всегда может переехать и выступать в России. Та истерия, которую подхватило министерство обороны Украины – это позор», — приводит слова Соловьёва URA.Ru.

Ранее в министерстве обороны Украины пообещали провести беседу с Могучих из-за снимков с Ласицкене.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, а Могучих завоевала бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе.