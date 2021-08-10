Украинская судья: люди желают мне смерти только за то, что я объяснила победу Ашрам на ОИ

Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная подробно прокомментировала ситуацию с пояснительным видео о заслуженной победе израильтянки Линой Ашрам на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Я знаю всех судей, которые были на Олимпийских играх — они лучшие представители нашего спорта, и мы очень поддерживаем и уважаем друг друга.
Наибольшую ненависть вызывает наша судья Наталья Еромина только потому, что она украинка. Как будто украинский паспорт автоматически делает тебя более двуличным по отношению к россиянкам. Мы ценим российских гимнасток, они великие спортсменки, и мы также уважаем их тренеров и судей. У Натальи была самая сложная работа вместе с Евой Серрано, и я уверена, что они обе блестяще справились со своей задачей. Однако главное отличие было не в их судейских оценках и вообще не имело никакого отношения к судьям — повторюсь, сложность тела решила судьбу золотой медали.
Я должна была высказаться и, просто сняв видео с Анной Ризатдиновой, получила столько ненависти, как будто я убила кого-то из пистолета. Люди желают мне смерти!
Я убеждена, что оценки на Олимпиаде были выставлены правильно. Если кто-то хочет тоже высказаться — не стесняйтесь, мы можем сделать видео, где обсудим сложность программы каждого и то, что стало решающим фактором в выставлении баллов», — написала Виноградная на своей странице в «Фейсбуке».
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