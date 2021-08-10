Олимпийский чемпион Токио в стипль-чезе: я привык видеть, что постоянно побеждают кенийцы

Олимпийский чемпион игр в Токио марокканец Суфьян Эль-Баккали, завоевавший золотую медаль в беге на 3000 метров с препятствиями (стипль-чез) поделился мнением о своём выступлении на соревнованиях и рассказал о конкуренции с кенийскими бегунами.
«Я стремился к этому в течение многих лет. Это была моя возможность показать, что марокканцы способны выиграть олимпийские медали в беге.
Для меня победа — огромное достижение, ведь я так привык видеть, как постоянно побеждают кенийцы.
Мне было нелегко выступать наравне с эфиопами и кенийцами. Я знаю, как трудно быть первым в забегах с ними», — приводит слова Эль-Баккали World Athletics.
Победу в медальном зачёте Олимпийских игр одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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