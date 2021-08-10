Беленюк — о фото Могучих с Ласицкене: проблема в том, что ей никто не объяснил последствия

Олимпийский чемпион Токио в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Ярославой Могучих, которая после финала Олимпиады-2020 сделала совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене.

«Ярослава очень светлая, вежливая и спокойная девочка. Она настоящий герой этой Олимпиады. В упорной борьбе она получила такую ценную награду для нашей сборной. И это только в 19 лет! Например, лично я в свои 19 лет и мечтать не мог о таком успехе на Олимпиаде.

Спортсмены — особенные люди. Иногда, они постигают реалии жизни немного позже. Постоянное пребывание на сборах, все проблемы и вопросы решаются тренером, ожидается только высокий результат, а на то, что за окном — нет времени и сил посмотреть. Лично я понимаю девушку, которая находится в состоянии сумасшедшей эйфории и обнимается со всеми подряд. Без всяких размышлений о том, как это воспримут на родине. Уже с опытом, когда эмоции лучше контролируются и ты можешь задать себе вопрос: «А как на это посмотрят наши воины на фронте, защищающие страну от агрессора? Будет ли им приятно, ведь они наши герои, которые очень болеют и следят за украинскими олимпийцами».

А вот издеваться над молодой девушкой — это точно неправильно! Возможно, проблема в том, что ей никто не объяснил последствия подобных вещей. Тогда этот вопрос к представителям нашей делегации. Знаю, что с представителями команды ОКР вели разъяснительную работу и заранее предупреждали, как вести себя в тех или иных ситуациях, и отвечать на вопросы.

Я лично очень хочу, чтобы спорт был вне политики, но, на самом деле он очень плотно интегрирован в политику. Особенно Олимпиада, которая является, наверное, самым политизированным соревнованием современности. Некоторые страны готовы вкладывать огромные деньги как в подготовку своих атлетов и создание всей необходимой материально-технической базы, так и не гнушаются даже подкупом судей и спортсменов, покрывают употребление допинга и т. д. И все ради побед и высокого места в итоговом рейтинге.

Я уверен, что каждый украинский спортсмен извлечет уроки из этой ситуации», — написал Беленюк в своём «фейсбуке».

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