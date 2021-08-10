Анжелика Сидорова: каждый день этот спорт унижает и растаптывает меня

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова призналась, что спорт вызывает у неё смешанные чувства.
«Две стороны медали. Можно ли одновременно так сильно любить что-то и ненавидеть? Каждый день этот спорт унижает и растаптывает меня, заставляет чувствовать себя неспособной ни на что, пустым местом, а на следующий день так сильно заряжает, вдохновляет, возвышает, мотивирует быть лучшей версией себя и приносит столько счастья. И так по бесконечному кругу. И как же хочется выйти из этого круга в нужный момент», — написала Сидорова в своём «инстаграме».
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Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17). Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
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